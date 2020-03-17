Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)

В 2020 году мир ожидает рецессия – умеренный спад производства и замедление темпов экономического роста. Причиной стало распространение коронавируса SARS-CoV-2, который привел к пандемии болезни COVID-19.

Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)
Фото: Glavred

Так, 11 марта о начале экономического кризиса объявила Эстония, а вслед за ней и Украина. По прогнозам аналитической компании JP Morgan, к июлю 2020 года урон понесут экономики США и Европы в целом, что связано со снижением потребительского спроса.

Одна из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey & Company предполагает три сценария развития экономического кризиса – от наиболее оптимистичного до пессимистичного:

  • если вспышки болезни затихнут относительно быстро, снижение глобального роста ВВП достигнет 0,3 – 0,7% в 2020 году.

  • если вспышки болезни будут затухать медленно, снижение потребительского спроса может замедлить рост мировой экономики на 1,8 – 2,2% вместо 2,5%, предусмотренных в начале года.

  • если в мире наступит глобальная пандемия нового коронавируса, то это приведет к снижению роста ВВП на 2,5% и больше.

Исходя из этих данных, McKinsey & Company оценила, какие последствия кризиса ожидают основные сферы экономики и за какой период они смогут восстановиться.

Ниже – инфографика с переводом исследования консалтинговой компании от Minfin.com.ua.

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