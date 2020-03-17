В США завершен процесс слияния Cleveland-Cliffs и AK Steel

Американский производитель железорудного сырья Cleveland-Cliffs сообщил о завершении объявленной в декабре 2019 г. сделки по приобретению металлургической компании AK Steel. В объединенной структуре акционерам Cleveland-Cliffs принадлежит 68% капитала.



По словам генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренцо Госалвеша в США создана вертикально интегрированная компания, выпускающая высококачественную железную руду, металлизированное сырье и стальную продукцию.



В состав объединенной компании войдут мощности по производству более 20 млн т окатышей в год, завод по выпуску горячебрикетированного железа, две доменные печи и две электропечи совокупной мощностью более 5,5 млн. т стали в год.



В будущем Cleveland-Cliffs может рассмотреть возможности организации производства товарного чугуна на комбинате AK Steel в штате Кентукки. Сейчас американские компании приобретают этот материал за рубежом, но в связи с эпидемией коронавируса и ограничением транспортного сообщения ряд промышленных ассоциаций призывают национальный бизнес к импортозамещению.

