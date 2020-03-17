Рада отменила штрафы за нарушение налогового законодательства с марта по май

Депутаты проголосовали за введение налоговых льгот.

Рада отменила штрафы за нарушение налогового законодательства с марта по май
Фото: socportal.info

Верховная Рада отменила штрафы за нарушение налогового законодательства с марта по май 2020 года.

За принятие соответствующего законопроекта №3220 проголосовали 359 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начисления штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Законопроект направлен на защиту как малого, так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс:

- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

- продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

- объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Напомним, ранее Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

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