НБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавируса

НБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавируса

Национальный банк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 2019 годом, когда объем частных денежных переводов в Украину составил 12 млрд долл. Об этом говорится в сообщении НБУ в социальной сети Facebook.

"Наши предварительные оценки показывают, что из-за коронавируса их объем уменьшится на сумму от 500 млн долларов до 1 млрд долларов. То есть поступления валюты в страну будут меньше", - говорится в нем.

Отмечается, что в то же время расходы украинцев на путешествия, а потому и отток валюты, также уменьшатся - на сумму около 1,5 млрд долларов.

Как сообщалось, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

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