Пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи, - Зеленский

Это будет касается тех, кто получает меньше 5 тыс. гривен пенсии.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выплатить по 1 тыс. гривен пожилым людям, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии.

Об этом он сообщил в своем видообращении.

"Граждане, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент.

Напомним, сегодня Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной болезни COVID-19. Это может быть сделано уже в понедельник на внеочередном заседании правительства.

В декабре прошлого года Зеленский анонсировал, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400- 1100 гривен.

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