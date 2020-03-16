Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт с Коболевым на четыре года

Действующий годовой контракт с главой набсовета завершается 22 марта.

Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт с Коболевым на четыре года
Фото: Макс Левин

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с Андреем Коболевым.

Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом НАК на заседании 16 марта, передают "Українські новини".

"Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного совета согласно требованиям его контракта", - говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета министров.

Действующий годовой контракт с Коболевым завершается 22 марта.

Напомним, в январе набсовет "Нафтогаза" утвердил новый состав правления компаниии. Теперь в него входят пять человек: глава правления Коболев, его первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер.

Полномочия Юрия Колбушкина, который входил в правление с 1999 года, и гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко прекращены.

Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц. Однако, тогдашний премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и 6 марта 2019 года премьер анонсировал открытый конкурс на эту должность.

11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
Цена на нефть Brent опустилась ниже $30 впервые за четыре годаЦена на нефть Brent опустилась ниже $30 впервые за четыре года
Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяцаКиев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца
ФРС США впервые с 2008 года опустила базовую ставку почти до нуляФРС США впервые с 2008 года опустила базовую ставку почти до нуля
Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тоннВьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн
Курс валют в Киеве: 13 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 13 марта 2020 года
Курс валют в Киеве: 12 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 12 марта 2020 года
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн
Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривенГендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен
Минэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годахМинэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годах
Последние новости
Подгружаем последние новости