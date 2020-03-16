Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт с Коболевым на четыре года

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с Андреем Коболевым.

Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом НАК на заседании 16 марта, передают "Українські новини".

"Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного совета согласно требованиям его контракта", - говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета министров.

Действующий годовой контракт с Коболевым завершается 22 марта.

Напомним, в январе набсовет "Нафтогаза" утвердил новый состав правления компаниии. Теперь в него входят пять человек: глава правления Коболев, его первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер.

Полномочия Юрия Колбушкина, который входил в правление с 1999 года, и гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко прекращены.

Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц. Однако, тогдашний премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и 6 марта 2019 года премьер анонсировал открытый конкурс на эту должность.

11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.