Нацбанк за сутки продал $238 млн для поддержания гривны

Регулятор объяснил падение гривны "ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса".

Нацбанк за сутки продал $238 млн для поддержания гривны
Иллюстративное фото
Фото: Макс Требухов

Национальный банк продал 238 млн долларов на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 марта, для сдерживания девальвации гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Всего с этой целью было продано 238 млн долларов США", - говорится в сообщении на странице Нацбанке в фейсбуке.

На протяжении торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 гривны за доллар.

После обеда курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар.

Отмечается, что имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, банк продолжит при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

14 марта сообщалось, что НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк продал на аукционе $ 130,5 миллионаНацбанк продал на аукционе $ 130,5 миллиона
Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.
НБУ понизил курс гривны на 23 копейкиНБУ понизил курс гривны на 23 копейки
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
НБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантинНБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантин
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
НБУ за два дня продал $620 млн для сглаживания курсовых колебанийНБУ за два дня продал $620 млн для сглаживания курсовых колебаний
ФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривенФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривен
ФГИ продал заброшенный недостроенный паркинг в Киеве за 30 млн гривен при стартовой цене 1 млн гривенФГИ продал заброшенный недостроенный паркинг в Киеве за 30 млн гривен при стартовой цене 1 млн гривен
НБУ изучает возможность выпуска цифровой гривныНБУ изучает возможность выпуска цифровой гривны
Последние новости
Подгружаем последние новости