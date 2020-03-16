В столице собираются штрафовать магазины за продавцов без масок

Госпродпотребслужба Киева предупреждает, что за отсутствие масок у продавцов магазины будут оштрафованы. В ведомстве отметили, что продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться за специальным экраном. В настоящее время 70 инспекторов уже проводят проверку. Киевлян призвали сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Лига”.

Сегодня, 16 марта, на брифинге начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал, почему многие продавцы в продуктовых магазинах не носят масок. Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы о защите сотрудников. Для этого они должны либо носить маски, либо установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", – сообщил он.

По его словам, в настоящее время 70 инспекторов Госпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева ".

Как сообщала KV , сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров принять очередные жесткие меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пределах страны. Среди прочего, он призвал с 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Президент также призвал Министерство здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции, осуществлять только срочные и неотложные меры, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Фото: “Лига”