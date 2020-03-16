В столице собираются штрафовать магазины за продавцов без масок
Госпродпотребслужба Киева предупреждает, что за отсутствие масок у продавцов магазины будут оштрафованы. В ведомстве отметили, что продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться за специальным экраном. В настоящее время 70 инспекторов уже проводят проверку. Киевлян призвали сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.
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Сегодня, 16 марта, на брифинге начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал, почему многие продавцы в продуктовых магазинах не носят масок. Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы о защите сотрудников. Для этого они должны либо носить маски, либо установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.
"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", – сообщил он.
По его словам, в настоящее время 70 инспекторов Госпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.
Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".
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Фото: “Лига”