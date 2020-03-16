Английский суд разрешил Приватбанку платить долги не всем владельцам евробондов

Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта подтвердил право Приватбанка выплачивать обязательства по выпущенным банком в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

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О каких евробондах идет речь

Речь идет о еврооблигациях, которые Приватбанк выпустил еще до национализации. Их общая стоимость составляет около $335 миллионов.

Выплаты по этим ценным бумагам были приостановлены из-за того, что банк уже после национализации указал, что их владельцами были лица, связанные с бывшими владельцами банка.

В свое время эти евробонды скупили связанные с Приватбанком лица, а государство обменяло эту задолженность банка на акции и выкупило их за 1 гривну в ходе национализации. Это была так называемая процедура bail-in.

Bail-in — процедура, которую осуществляют на промежуточном этапе между отзывом лицензии банка и обычной санацией. Она дает возможность использовать для финансового оздоровления банка не средства государства, а средства кредиторов. В итоге, кредиторы превращаются в акционеров, а их денежные требования — в акции.

Что решил Английский суд

Как сообщают в пресс-службе Приватбанка, решение Высокого суда Англии подтверждает решение Арбитражного суда о механизме выплаты Приватбанком по выпущенным в 2010-2013 годах евробондам.

«Соответственно, даже если Приватбанк будет обязан осуществить любые выплаты, такие выплаты будут существенно меньшими по совокупной сумме требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных процессах. В случае успеха линии защиты Приватбанка о признании процедуры bail-in банк не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще», — пояснили в Приватбанке.

В Киеве проходят связанные суды

Сегодня, 16 марта, в Верховном суде в Киеве продолжается заседание по еще одному дел по bail-in, в котором семья Суркисов пытается доказать незаконность этой процедуры.

От решения по этому делу зависит дальнейшая судьба судебных заседаний, в которых экс-владельцы пытаются оспорить национализацию Приватбанка.

Другие суды, в частности по рассмотрению дела о законности национализации Приватбанка, привязали свои решения к решению Верховного суда по делу Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства.

Что будет означать решение в пользу Суркисов

Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции дополнительной эмиссии Приватбанка и последующие договоры продажи акций государству является технической процедурой национализации банка.

Решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это. В таком случае государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).