Нацбанк продал на аукционе $ 130,5 миллиона
16 марта Национальный банк на аукционе по продаже валюты продал $ 130,5 млн. Объявленный объем продаж был $ 200 млн.
Как проходил аукцион
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Сумма заявок составила $ 258 900 000.
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При этом было удовлетворено 21 из 64 заявок на сумму $ 130 500 000.
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Валюту из резервов продавали по курсам 26,53-26,56 грн / $.
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Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,5425 грн / $.
Сколько валюты продали из резервов
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Национальный банк за неполную рабочую неделю, с 10 по 13 марта, продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн для поддержания курса гривны.
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В течение указанного периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.
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По единому курсу, с использованием инструмента matching, НБУ продал $803 млн. По процедуре интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн, еще $139,6 млн – на валютных аукционах.
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11 марта из-за высокого спроса на валюту Нацбанк продал на межбанке около $350 млн.
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12 марта регулятор продал свыше $220 миллионов.?
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13 марта для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников финансового рынка, НБУ продал около $150 млн.
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Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд.
Ранее сообщалось
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По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составили $26 292,8 млн в эквиваленте.
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В январе они выросли на 3,9% и достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.
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