Нацбанк продал на аукционе $ 130,5 миллиона

16 марта Национальный банк на аукционе по продаже валюты продал $ 130,5 млн. Объявленный объем продаж был $ 200 млн.

Нацбанк продал на аукционе $ 130,5 миллиона
Фото: dw.com

Как проходил аукцион

  • Сумма заявок составила $ 258 900 000.

  • При этом было удовлетворено 21 из 64 заявок на сумму $ 130 500 000.

  • Валюту из резервов продавали по курсам 26,53-26,56 грн / $.

  • Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,5425 грн / $.

Сколько валюты продали из резервов

  • Национальный банк за неполную рабочую неделю, с 10 по 13 марта, продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн для поддержания курса гривны.

    • В течение указанного периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.

    • По единому курсу, с использованием инструмента matching, НБУ продал $803 млн. По процедуре интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн, еще $139,6 млн – на валютных аукционах.

  • 11 марта из-за высокого спроса на валюту Нацбанк продал на межбанке около $350 млн.

  • 12 марта регулятор продал свыше $220 миллионов.?

  • 13 марта для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников финансового рынка, НБУ продал около $150 млн.

  • Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд.

    Ранее сообщалось

    • По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составили $26 292,8 млн в эквиваленте.

    • В январе они выросли на 3,9% и достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.

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