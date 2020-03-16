Суд Приватбанка с Суркисами: одного дня может быть мало

Сегодня, 16 марта, в Большой Палате Верховного Суда идет рассмотрение дела семьи Суркисов, которые требуют отменить их причастность к Приватбанку.

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Суркисы также оспаривают процедуру bail-in — принудительную конвертацию средств кредиторов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации.

Если суд удовлетворит их иск и признает техническую процедуру национализации банка незаконной, государство может потерять миллиарды гривен. Сейчас под риском 29,4 млрд грн — сумма так называемой процедуры bail-in.

Комментарий юриста

По словам юридического консультанта Андрея Пожидаева, рассмотрение дела напрямую не влияет на решение лондонского суда в деле бывшего владельца банка Игоря Коломойского, но в очередной раз демонстрирует качество правосудия в Украине.

«Есть фактические и юридические обстоятельства, подтверждающие правовую позицию государства в данном вопросе. Поэтому кассационные жалобы Приватбанка, Нацбанка, Минфина должны быть удовлетворены», — утверждает Андрей Пожидаев.

В отличие от других дней, сегодня в Большой Палате Верховного Суда не назначено никаких других заседаний. Для рассмотрения иска Суркисов против Приватбанка выделили целый день.

«Дело имеет очень много вопросов — более 70 томов. Если суд основательно подойдет к изучению и оценке тех или иных обстоятельств данного дела, одного дня не хватит», — говорит Андрей Пожидаев.

Что случилось

Во время национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) — эмитентом еврооблигаций — подлежали процедуре bail-in. Обязательства принудительно обменяли на акции дополнительной эмиссии банка, которые впоследствии продали Минфину дешевле, чем 1 грн.

В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций:

на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года;

на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года;

на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга с погашением в 2021 году.

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов. По материалам суда, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн грн, Полина Ковалик — 514,1 млн грн, Григорий Суркис — 163,1 млн грн, Марина Суркис — 174,5 млн грн, Рахмиль Суркис — 44,8 млн грн.