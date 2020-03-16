Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири

Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири

РоSSийский газовый концерн "Газпром" остановил новый газопровод в Китай"Силу Cибири" – на профилактику до 1 апреля, пишет Рейтер.

"Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе Сила Сибири начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", - говорится в сообщении компании.

Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью, сообщил "Газпром".

РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд куб. м природного газа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕСУкраина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионовЧистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов
Украина начала закачку газа в подземные хранилищаУкраина начала закачку газа в подземные хранилища
Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий заводКитайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай
Львовская область попросила не приватизировать самое старое предприятие в УкраинеЛьвовская область попросила не приватизировать самое старое предприятие в Украине
Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"
Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривенЭкс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости