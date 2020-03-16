Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца

Также жителей столицы призывают оплачивать услуги ЖКХ онлайн.

Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца
Фото: Наш Репортер

Власти Киева продлил срок действия льготной оплаты коммунальных услуг и призывают делать это онлайн.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает "Украинская правда".

"Сегодня было принято решение, мы продолжим льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Мы продолжаем эту норму до конца месяца", - сказал он

Также жителей столицы призывают оплачивать услуги ЖКХ онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения, которые продолжают работать на период карантина. Также просят помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам.

Напомним, в Киеве для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта усилят ограничительные меры - в городе закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек.

По состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла. В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптекВ Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек
Киев намерен закупить медицинские маски на 10 миллионовКиев намерен закупить медицинские маски на 10 миллионов
В феврале на Киевщине цены снизились на 0,6%, - ГосстатВ феврале на Киевщине цены снизились на 0,6%, - Госстат
КГГА поручила киевским магазинам и рынкам создать "стратегический запас" продуктовКГГА поручила киевским магазинам и рынкам создать "стратегический запас" продуктов
Ярмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавирусаЯрмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавируса
Курс валют в Киеве: 13 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 13 марта 2020 года
ФГИ назвал сроки продажи гостиницы "Днепр" в центре КиеваФГИ назвал сроки продажи гостиницы "Днепр" в центре Киева
В пятницу, 13 марта, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)В пятницу, 13 марта, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)
Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий заводКитайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
Курс валют в Киеве: 12 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 12 марта 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости