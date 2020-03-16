Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Учет газа по данной операции осуществлялся, как и по транзитному соглашению с Газпромом.

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
Фото: utg.ua

Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза. Об этом сказано на фейсбуке оператора ГТС.

«Оператор ГТС Украины протранзитовал первые объемы газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия», - сказано в сообщении.

Отмечается, что учет газа по данной операции осуществлялся, как и по транзитному соглашению с Газпромом - в энергетических единицах.

«После подписания нового транзитного транспортного соглашения с Газпромом и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран, мы активно внедряем новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков», - отметил оператор ГТС.

Новая услуга транзита на короткие расстояния позволяет транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного Потока-1 уже не используются в полном объеме.

Напомним, 30 декабря Украина и РФ заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. По условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Кроме того, подчёркивалось, что впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

В феврале Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что РФ не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" после того, как оно прервалось из-за американских санкций. Он также опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. По его словам "Это будет очень долгая задержка, потому что у РоSSии нет этой технологии".

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