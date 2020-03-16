Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Учет газа по данной операции осуществлялся, как и по транзитному соглашению с Газпромом.

Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза . Об этом сказано на фейсбуке оператора ГТС.

«Оператор ГТС Украины протранзитовал первые объемы газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия», - сказано в сообщении.

Отмечается, что учет газа по данной операции осуществлялся, как и по транзитному соглашению с Газпромом - в энергетических единицах.

«После подписания нового транзитного транспортного соглашения с Газпромом и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран, мы активно внедряем новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков», - отметил оператор ГТС.

Новая услуга транзита на короткие расстояния позволяет транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного Потока-1 уже не используются в полном объеме.

Напомним, 30 декабря Украина и РФ заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. По условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Кроме того, подчёркивалось, что впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".