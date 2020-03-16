Медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты, - Нефьодов
Таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что за эти выходные медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды. Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.
"У нас за эти выходные маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - отметил Нефьодов.
Напомним, ранее в международном аэропорту "Херсон" полиция пресекла попытку вывезти из Украины 21 тысячу респираторов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию. 11 марта украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок. 14 марта в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле гражданина Украины пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок.
Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.