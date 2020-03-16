Медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты, - Нефьодов

Таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.

Медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты, - Нефьодов
Фото: dpsu.gov.ua

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что за эти выходные медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды. Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.

"У нас за эти выходные маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - отметил Нефьодов.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Херсон" полиция пресекла попытку вывезти из Украины 21 тысячу респираторов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию. 11 марта украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок. 14 марта в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле гражданина Украины пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.

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