Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.

Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.

Национальный банк Украины в понедельник понизил справочный курс гривни до 26,42 грн с 26,07 грн за 1 доллар.

12 марта справочный курс гривни составлял 25,81 грн/долл.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года.

Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/долл. в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 6 коп.  – до 28,99 грн за евро.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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