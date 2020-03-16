Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.

Национальный банк Украины в понедельник понизил справочный курс гривни до 26,42 грн с 26,07 грн за 1 доллар.



12 марта справочный курс гривни составлял 25,81 грн/долл.



Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года.



Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/долл. в конце декабря.



В то же время по отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 6 коп. – до 28,99 грн за евро.

