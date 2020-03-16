Чилийская Codelco направит 3,65 млрд долл. на инвестиционные проекты

Чилийская Codelco направит 3,65 млрд долл. на инвестиционные проекты

Чилийская государственная компания Codelco в 2020 г. направит на капиталовложения около 3,65 млрд долл., что незначительно превысит показатель прошлого года, заявил в интервью местному изданию La Tercera генеральный директор компании Октавио Аранеда. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

По его словам, порядка 45% средств или 1,63 млрд долл. пойдет на реализацию трех крупнейших инвестиционных проектов по расширению добычи медной руды с целью компенсации падения выработки на действующих участках.

В частности, Codelco продолжит развивать подземную добычу на крупнейшем в мире медном руднике Chuquicamata. Первая очередь проекта стоимостью 5,7 млрд долл. была введена в строй в августе 2019 г., но впереди еще предстоит сделать очень много работы, чтобы продлить срок эксплуатации предприятия еще на 40 лет.

Около 5 млрд долл. составляет бюджет проекта по расширению шахты El Teniente. В январе 2019 г. компания начала добычу на участке Recursos Norte, сейчас ведется подготовка к освоению Andes Norte. Предполагается, что производство стартует там в 2023 г.

Третий из крупнейших проектов компании, Traspaso Andina, представляет собой расширение карьера на новый участок месторождения. Строительство новой системы добычи и транспортировки руды должно завершиться до конца текущего года. Объем затрат оценивается в 1,48 млрд долл.

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