Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт

Ровенская атомная электростанция вывела энергоблок №2 в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом накануне сообщила пресс-служба Энергоатома.



Отмечается, что в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) был отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней.



В настоящее время в работе находятся три энергоблока РАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2290 МВт.



"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", – добавили в пресс-службе.



Напомним, в конце февраля на Ровенской АЭС был запущен четвертый энергоблок. На протяжении недели он находился на текущем ремонте.