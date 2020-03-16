Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт

Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт

Ровенская атомная электростанция вывела энергоблок №2 в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом накануне сообщила пресс-служба Энергоатома.

Отмечается, что в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) был отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока РАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2290 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце февраля на Ровенской АЭС был запущен четвертый энергоблок. На протяжении недели он находился на текущем ремонте.

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