Казахские металлурги в феврале увеличили выплавку стали

Как следует из данных комитета по статистике министерства национальной экономики РК, в феврале 2020 года производство нерафинированной стали в Казахстане составило 275 437 тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 15,5%. В течение января-февраля 2020 года показатели улучшились на 34,3% до 618 759 тонн.



За февраль 2020 года казахстанские металлургические предприятия изготовили 154 394 тонны плоского проката, за первые два месяца года - 327 511 тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 37% и 79,3% соответственно.



Производство ферросплавов в феврале 2020 года составило 171 563 тонны, улучшение показателей в годовом соотношении - 2,5%. За январь-февраль объёмы увеличились на 3,8% до 361 184 тонн.



Напомним, в течение 2019 года металлурги Казахстана выплавили 4 463 786 тонн стали - на 11,4% больше в годовом соотношении. Производство плоского проката сократилось на 20% до 2 036 817 тонн.