Николаев и Ивано-Франковск закроют почти все общественные заведения

Власти городов решили принять ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Николаев и Ивано-Франковск закроют почти все общественные заведения
Фото: vladtime.ru

Власти Николаева и Ивано-Франковска также приняли решение закрыть почти все общественные заведения для предотвращения коронавируса.

В Николаеве с 17 марта перестанут действовать все объекты общественного пользования с присутствием больше 10 человек. Об этом говорится в распоряжении мэра Александра Сенкевича, пишут "Никвести".

Это кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные учреждения; детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе зоопарк; фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы; все магазины, кроме продуктовых и аптек; ТРЦ; строительные рынки и другие (кроме продуктовых); рестораны, учреждения общественного питания, в том числе в отелях; бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы.

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

Аналогичные меры предложили принять и в Ивано-Франковской мэрии, пишет Galka.if. Помимо этого, сообщается, что общественный транспорт собираются выпускать по сокращенному графику, как в выходные дни.

Напомним, что ранее о закрытии всех общественных мест, кроме АЗС, продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек сообщили в Киеве. Также на такие меры пошли во Львове и Одессе.



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