В порт Одессы прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси

Второй танкер с нефтью, закупленной Беларусью у Sоcar, прибыл в порт Одессы. Об этом сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил, что заключил соглашение с Азербайджаном о поставках двух партий нефти танкерами с общим объемом 160 тысяч тонн. Сырье планируется доставить в порт Одесса и перевалить на Мозырский НПЗ по трубопроводу "Одесса — Броды". Первые 90 тыс. тонн сырья были направлены в одесский порт 6 марта.



"Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня — завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив", — рассказал А.Тищенко.



В течение марта Socar также доставит в порт Одессы еще один танкер с 80 тысячами тонн нефти Azeri light из грузинской Супсы.

