В обменках заканчивается валюта. Из-за отмены авиарейсов может начаться дефицит наличных долларов и евро

Распространение коронавируса и ограничение авиасообщения между многими странами может создать дефицит наличной валюты и повлиять на курсы на наличном рынке. Об этом идет речь в статье «Минфина» «Мартовское обострение. Будет ли новый обвал гривны».

В обменках заканчивается валюта. Из-за отмены авиарейсов может начаться дефицит наличных долларов и евро

Валюту перестанут завозить в Украину

В ближайшее время могут начаться сложности с доставкой наличной валюты для подкрепления касс банков и финкомпаний. Причина — отмена авиарейсов Украиной и рядом других стран.

В результате карантинных мер может пострадать валютный рынок. Начнет ощущаться дефицит наличной валюты в обменниках, который дополнительно будет психологически давить на курс.

Сложности также могут возникнуть с получением валютных переводов.

Депозиты в валюте от топ-банков. Выбрать

«Когда вводили запрет на авиасообщение, не учли всех нюансов, в том числе, связанных с тем, что валютная наличность покупается заграницей и ее привозят самолетами. Думаю, и это логично, дадут спецразрешения для решения этой проблемы», — подтвердил «Минфину» директор департамента риск — менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Что будет с курсом

Нехватка валюты, ажиотажный спрос на нее со стороны населения, а также рост спекуляций на валютном рынке могут взвинтить котировки. «Минфин» прогнозирует очень широкий коридор по наличному доллару на 16-20 марта. В обменниках финкомпаний он может колебаться в диапазоне 25,90-27,50 гривен, а в банках 25,75-27,60 гривен.

С таким прогнозом согласны участники рынка. По мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, дефицита валюты не будет. Но из-за ведения более строгих карантинных мер многие обменники могут быть просто закрыты.

«В момент паники могут завысить курс до максимума. Но важно понимать, что это игра спекулянтов, а не реальных участников рынка. Нужно сохранять здравый рассудок и не бежать менять доллары. Это лучше сделать после того, как спадёт паника», — советует он.

По прогнозам Пархоменко, из-за паники, когда будет введен массовый карантин, доллар может подорожать до 27.5 гривен.

Банкиры говорят, что украинцы уже ринулись в обменки покупать валюту. «Рост спроса достаточно существенный. Сейчас он сохраняется на определенном уровне. Так всегда происходит в периоды неопределенности», — констатирует Николай Войткив.

По его словам, дальнейший рост спроса зависит от многих факторов, в первую очередь экономических. Важно договориться с МВФ – это серьезный фактор стабилизации курсовой стабильности в целом, — считает эксперт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатсяКоронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся
Норвежская Norsk Hydro закрыла еще одно предприятие в ЕвропеНорвежская Norsk Hydro закрыла еще одно предприятие в Европе
Apple закрывает все магазины в Испании из-за коронавирусаApple закрывает все магазины в Испании из-за коронавируса
Ярмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавирусаЯрмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавируса
Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий заводКитайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавирусаСША предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса
"Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать дома из-за карантина"Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать дома из-за карантина
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
Samsung перенесёт часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавирусаSamsung перенесёт часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавируса
Более 10 стран запретили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппаБолее 10 стран запретили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа
Последние новости
Подгружаем последние новости