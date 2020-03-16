В обменках заканчивается валюта. Из-за отмены авиарейсов может начаться дефицит наличных долларов и евро

Распространение коронавируса и ограничение авиасообщения между многими странами может создать дефицит наличной валюты и повлиять на курсы на наличном рынке. Об этом идет речь в статье «Минфина» «Мартовское обострение. Будет ли новый обвал гривны».

Валюту перестанут завозить в Украину

В ближайшее время могут начаться сложности с доставкой наличной валюты для подкрепления касс банков и финкомпаний. Причина — отмена авиарейсов Украиной и рядом других стран.

В результате карантинных мер может пострадать валютный рынок. Начнет ощущаться дефицит наличной валюты в обменниках, который дополнительно будет психологически давить на курс.

Сложности также могут возникнуть с получением валютных переводов.

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«Когда вводили запрет на авиасообщение, не учли всех нюансов, в том числе, связанных с тем, что валютная наличность покупается заграницей и ее привозят самолетами. Думаю, и это логично, дадут спецразрешения для решения этой проблемы», — подтвердил «Минфину» директор департамента риск — менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Что будет с курсом

Нехватка валюты, ажиотажный спрос на нее со стороны населения, а также рост спекуляций на валютном рынке могут взвинтить котировки. «Минфин» прогнозирует очень широкий коридор по наличному доллару на 16-20 марта. В обменниках финкомпаний он может колебаться в диапазоне 25,90-27,50 гривен, а в банках 25,75-27,60 гривен.

С таким прогнозом согласны участники рынка. По мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, дефицита валюты не будет. Но из-за ведения более строгих карантинных мер многие обменники могут быть просто закрыты.

«В момент паники могут завысить курс до максимума. Но важно понимать, что это игра спекулянтов, а не реальных участников рынка. Нужно сохранять здравый рассудок и не бежать менять доллары. Это лучше сделать после того, как спадёт паника», — советует он.

По прогнозам Пархоменко, из-за паники, когда будет введен массовый карантин, доллар может подорожать до 27.5 гривен.

Банкиры говорят, что украинцы уже ринулись в обменки покупать валюту. «Рост спроса достаточно существенный. Сейчас он сохраняется на определенном уровне. Так всегда происходит в периоды неопределенности», — констатирует Николай Войткив.