Мир ждет череда суверенных дефолтов — аналитик J. P. Morgan

Ливану, который на днях объявил дефолт, не долго оставаться в одиночестве, вероятность дефолтов сейчас возрастает в разы и нескольким странам не удастся их избежать. Об этом в интервью ZN.UA рассказал Дэвид Стаббс, руководитель отдела рынков J. P. Morgan International.

Мир ждет череда суверенных дефолтов — аналитик J. P. Morgan

Прогнозы аналитика

По мнению аналитика, история показывает, что через пару лет после дефолта, рынки вновь открывают свои двери для этих стран и внешнее финансирование возобновляется, и штрафы за невыполнение обязательств в последнее время не такие уж высокие. По большому счету, дефолт является проблемой для тех, кто давал деньги в долг.

С другой стороны, он отметил: «Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе. Если страна изо всех сил пытается найти деньги для погашения облигаций, вероятно, ей уже приходится принимать болезненные решения относительно внутренней политики, налогов, социальных расходов и прочего».

Предыстория

  • 9 марта премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам.

Дефолт и Украина

  • Тему возможного дефолта Украины запустил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

  • 7 марта на своей странице в фейсбуке он написал, что представители МВФ неофициально сообщили новому премьер-министру Денису Шмигалю, что кредита не будет. «В мае вероятен дефолт», — подытожил парламентарий.

  • В Нацбанке уверяют, что ситуация далека от критической. «Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины», — заявил председатель Нацбанка Яков Смолий во время пресс-конференции 12 марта.

  • Кроме того, в НБУ заявляют, что сейчас экономика Украины находится в куда лучшем состоянии, чем во время предыдущих кризисов.

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