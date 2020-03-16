Мир ждет череда суверенных дефолтов — аналитик J. P. Morgan

Ливану, который на днях объявил дефолт , не долго оставаться в одиночестве, вероятность дефолтов сейчас возрастает в разы и нескольким странам не удастся их избежать. Об этом в интервью ZN.UA рассказал Дэвид Стаббс, руководитель отдела рынков J. P. Morgan International.

Прогнозы аналитика

По мнению аналитика, история показывает, что через пару лет после дефолта , рынки вновь открывают свои двери для этих стран и внешнее финансирование возобновляется, и штрафы за невыполнение обязательств в последнее время не такие уж высокие. По большому счету, дефолт является проблемой для тех, кто давал деньги в долг.

С другой стороны, он отметил: «Проблема страны, как правило, не в самом дефолте , а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта , если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе. Если страна изо всех сил пытается найти деньги для погашения облигаций, вероятно, ей уже приходится принимать болезненные решения относительно внутренней политики, налогов, социальных расходов и прочего».

Предыстория

9 марта премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам.

Дефолт и Украина

Тему возможного дефолта Украины запустил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

7 марта на своей странице в фейсбуке он написал, что представители МВФ неофициально сообщили новому премьер-министру Денису Шмигалю, что кредита не будет. «В мае вероятен дефолт », — подытожил парламентарий.