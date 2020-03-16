Мир ждет череда суверенных дефолтов — аналитик J. P. Morgan
Ливану, который на днях объявил дефолт, не долго оставаться в одиночестве, вероятность дефолтов сейчас возрастает в разы и нескольким странам не удастся их избежать. Об этом в интервью ZN.UA рассказал Дэвид Стаббс, руководитель отдела рынков J. P. Morgan International.
Прогнозы аналитика
По мнению аналитика, история показывает, что через пару лет после дефолта, рынки вновь открывают свои двери для этих стран и внешнее финансирование возобновляется, и штрафы за невыполнение обязательств в последнее время не такие уж высокие. По большому счету, дефолт является проблемой для тех, кто давал деньги в долг.
С другой стороны, он отметил: «Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе. Если страна изо всех сил пытается найти деньги для погашения облигаций, вероятно, ей уже приходится принимать болезненные решения относительно внутренней политики, налогов, социальных расходов и прочего».
Предыстория
- 9 марта премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам.
Дефолт и Украина
-
Тему возможного дефолта Украины запустил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
-
7 марта на своей странице в фейсбуке он написал, что представители МВФ неофициально сообщили новому премьер-министру Денису Шмигалю, что кредита не будет. «В мае вероятен дефолт», — подытожил парламентарий.
-
В Нацбанке уверяют, что ситуация далека от критической. «Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины», — заявил председатель Нацбанка Яков Смолий во время пресс-конференции 12 марта.
-
Кроме того, в НБУ заявляют, что сейчас экономика Украины находится в куда лучшем состоянии, чем во время предыдущих кризисов.