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2020-03-16
В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек
Кафе и рестораны будут работать только на доставку еды.
Фото: Макс Левин
В Киеве для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта усилят ограничительные меры. Об этом сообщили на сайте городского главы Виталия Кличко.
Временно прекращается работа:
- спортивных комплексов и залов;
- заведений бытового обслуживания населения - СПА, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, парикмахерских и т.д.;
- развлекательных учреждений - клубов, дискотек;
- заведений общественного питания (кроме как для доставки еды);
- торговых центров (кроме продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек)
АЗС, банки и банкоматы будут работать.
"Относительно общественного транспорта - пользование мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян - не передвигаться без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазин за продуктами и в аптеку", - призвал Кличко.
Напомним, аналогичные меры уже приняли в Одессе и Львове. Там с 16 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно закрыли объекты общего пользования.