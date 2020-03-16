В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек

Кафе и рестораны будут работать только на доставку еды.

В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек
Фото: Макс Левин

В Киеве для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта усилят ограничительные меры. Об этом сообщили на сайте городского главы Виталия Кличко.

Временно прекращается работа:

  • спортивных комплексов и залов;
  • заведений бытового обслуживания населения - СПА, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, парикмахерских и т.д.;
  • развлекательных учреждений - клубов, дискотек;
  • заведений общественного питания (кроме как для доставки еды);
  • торговых центров (кроме продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек)

АЗС, банки и банкоматы будут работать.

"Относительно общественного транспорта - пользование мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян - не передвигаться без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазин за продуктами и в аптеку", - призвал Кличко.

Напомним, аналогичные меры уже приняли в Одессе и Львове. Там с 16 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно закрыли объекты общего пользования.

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