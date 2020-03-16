Зеленский: НБУ подготовит «антикоронавирусную» кредитную программу

Нацбанк согласился разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины в условиях карантинных мероприятий в целях противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

Зеленский: НБУ подготовит «антикоронавирусную» кредитную программу
Фото: glavcom.ua

«Национальный банк согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины», — сказал президент.

Что ожидает бизнес

  • Украинский бизнес готовится к уменьшению объемов продаж и денежного потока в связи с пандемией COVID-19.

  • Наибольшим влиянием пандемии COVID-19 на бизнес может стать уменьшение объемов продаж и денежного потока (61%), невозможность обслуживать потребителей/клиентов (52%) и невозможности продолжать обычное управление бизнесом (46%).

  • На вопрос о корректировке целей эффективности бизнеса в 2020 году 65% компаний-членов ответили, что планируют поддерживать запланированную цель, а 14% планируют умеренно уменьшить цели.

Напомним

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабмина принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

С 15 марта Украина закроет границы на въезд для иностранных граждан на две недели, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. Такое решение приняли на заседание Совета нацбезопасности и обороны.

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