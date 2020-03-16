Производители предлагают отказаться от резкого повышения акциза на табачные изделия

По их мнению, это вызовет рост теневого рынка.

Производители предлагают отказаться от резкого повышения акциза на табачные изделия
Фото: kabar.kg

Чтобы не провоцировать рост теневого рынка в рабочей группе предложили в частности отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. Как заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов, пишет Агро Ньюз.

По мнению, участников рынка, залогом прозрачных правил игры на табачном рынке является формирование более прогнозируемой налоговой и акцизной политики.

«Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предложено, например, для систем электронного нагрева табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Это ударит, в том числе, по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция ", - объясняет представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул.

Он предложил вместо повышения акцизов на ТВЕНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом печально известном законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес, смог адаптироваться.

Похожей позиции придерживаются и в ассоциации "Укртютюн". Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 в Минэкономики и Министерства финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на ТВЕНы. В частности, с 2021 по 2025 - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 - на 10% ежегодно.

По подсчетам Ассоциации "Укртютюн", такой план повышения акцизов на ТВЕНы уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд. грн., по сравнению с запланированным на 2020 год.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на ТВЕНы - в 4 раза, их цена в Украине станет выше чем в Молдове (разница в цене за 1 короб ТВЕНов, по сравнению с прогнозируемой новой цене в Украине - 670 долларов), Беларуси (разница - 750 долларов ), РоSSии (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительную тенизацию табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на ТВЕНы будут переданы на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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