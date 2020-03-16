«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг, 12 марта, сократилось на более чем $78 миллиардов на фоне худшего падения с 1987 года индекса Dow Jones. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Forbes.

Кто потерял больше всего

Самый богатый человек мира — основатель и глава Amazon Джефф Безос — потерял $8 млрд на фоне падения акций Amazon на 8%, состояние Безоса оценивают в $104,4 млрд.

Третий самый богатый человек мира Бернар Арно — владелец Louis Vuitton и Dior — потерял $7,7 млрд (состояние оценивается в $82,5 млрд).

В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $5,7 млрд — на фоне падения акций Facebook на более чем 9% (состояние Цукерберга оценивают в $57,4 млрд).

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потерял $5,3 млрд, его состояние оценивают в $99,2 млрд.

Предыстория

Обострение ситуации с коронавирусом повлекло 12 марта крупнейший обвал индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ); торги в США останавливали во второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории «рынок быков», который начался в США 9 марта 2009 года, завершился.

Как заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, через коронавирус Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.