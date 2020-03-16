«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг, 12 марта, сократилось на более чем $78 миллиардов на фоне худшего падения с 1987 года индекса Dow Jones. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Forbes.

«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов

Кто потерял больше всего

  • Самый богатый человек мира — основатель и глава Amazon Джефф Безос — потерял $8 млрд на фоне падения акций Amazon на 8%, состояние Безоса оценивают в $104,4 млрд.

  • Третий самый богатый человек мираБернар Арно — владелец Louis Vuitton и Dior — потерял $7,7 млрд (состояние оценивается в $82,5 млрд).

  • В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $5,7 млрд — на фоне падения акций Facebook на более чем 9% (состояние Цукерберга оценивают в $57,4 млрд).

  • Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потерял $5,3 млрд, его состояние оценивают в $99,2 млрд.

Предыстория

  • Обострение ситуации с коронавирусом повлекло 12 марта крупнейший обвал индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

  • Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ); торги в США останавливали во второй раз на этой неделе.

  • Самый длинный в истории «рынок быков», который начался в США 9 марта 2009 года, завершился.

  • Как заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, через коронавирус Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

  • Банк Англии экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

  • Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

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