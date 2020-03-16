НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе

НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе

Национальный банк Украины сегодня объявил аукцион по продаже до 200 млн долл. на межбанковском валютном рынке.

НБУ за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал 803 млн долл., путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – 39 млн долл. Еще 139,6 млн долл. регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл., продал – 1,58 млрд долл.

Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

За период с 2 по 6 марта Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав 307,2 млн долл., тогда как покупка составила 150 млн долл.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл, продал – 602,2 млн долл.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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