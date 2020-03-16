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2020-03-16
Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни
Клиенты monobank за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара – в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро – до 247,5 тыс. евро, по сравнению объемами на прошлой неделе. Такие данные опубликовал в своем телеграм-канале сооснователь банка Олег Гороховский.
Фото: rbc.ua
Как изменилась тенденция
Согласно статистике, пик покупки валюты пришелся на 11 марта – в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и 308,1 тыс. евро.
Неделей ранее средний объем покупки доллара составлял $428,8 тыс., евро – 105,34 тыс. евро.
«Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас», – написал Гороховский.
Как Нацбанк поддерживает гривну
- За последнюю неделю Нацбанк активно сглаживал курсовые колебания, продавая валюту в поддержку гривны.
- 13 марта Нацбанк продал на валютном аукционе $63,7 млн из заявленных утром $200 млн.
- 12 марта регулятор продал свыше $220 миллионов.?
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11 марта из-за высокого спроса на валюту Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке около $350 млн.