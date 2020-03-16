Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни

Клиенты monobank за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара – в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро – до 247,5 тыс. евро, по сравнению объемами на прошлой неделе. Такие данные опубликовал в своем телеграм-канале сооснователь банка Олег Гороховский.

Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни
Фото: rbc.ua

Как изменилась тенденция

Согласно статистике, пик покупки валюты пришелся на 11 марта – в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и 308,1 тыс. евро.

Неделей ранее средний объем покупки доллара составлял $428,8 тыс., евро – 105,34 тыс. евро.

«Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас», – написал Гороховский.

Как Нацбанк поддерживает гривну

  • За последнюю неделю Нацбанк активно сглаживал курсовые колебания, продавая валюту в поддержку гривны.
  • 13 марта Нацбанк продал на валютном аукционе $63,7 млн из заявленных утром $200 млн.
  • 12 марта регулятор продал свыше $220 миллионов.?

  • 11 марта из-за высокого спроса на валюту Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке около $350 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривенГендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 разаТранзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Государство погасило последние НДС-облигацииГосударство погасило последние НДС-облигации
Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года
НБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлицНБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлиц
Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%
В Украине в два раза выросли тиражи украиноязычных книг и брошюрВ Украине в два раза выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр
Налоги в IT-сфере хотят повысить в два раза. Что об этом думают руководители украинских IT-компаний
Импорт дизтоплива из РоSSии в августе снизился в два разаИмпорт дизтоплива из РоSSии в августе снизился в два раза
Последние новости
Подгружаем последние новости