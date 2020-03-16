Мариупольский морпорт увеличил грузоперевалку более чем на 50%

Мариупольский морпорт увеличил грузоперевалку более чем на 50%

Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-феврале 2020 года увеличил перевалку грузов на 56,55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,117 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины" за этот период порт нарастил перевалку экспортных грузов на 56,66% — до 957,58 тыс. тонн, импортных — на 57,46%, до 159,35 тыс. тонн. Транзитные и каботажные грузы порт не переваливал.

По номенклатуре грузов Мариупольский порт увеличил перевалку сухих сыпучих грузов на 33,65% до 299,32 тыс. тонн и тарно-штучных — на 76,56% до 805,31 тыс. При этом порт сократил перевалку наливных грузов на 63,17% до 12,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2019 году увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом — до 6,484 млн тонн.

МинПром по материалам АМПУ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов
Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дниКлиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни
Иран увеличил экспорт стали на 28%Иран увеличил экспорт стали на 28%
В Полтавской области разоблачили хищение более одного миллиона гривен на ремонте лицеяВ Полтавской области разоблачили хищение более одного миллиона гривен на ремонте лицея
Украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масокУкраинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок
Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю впервые с октября 2008Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю впервые с октября 2008
Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривенГендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен
Более 10 стран запретили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппаБолее 10 стран запретили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа
В Ровенской области изъяли более полтонны фальсификатного алкоголя и более двух тысяч пачек сигаретВ Ровенской области изъяли более полтонны фальсификатного алкоголя и более двух тысяч пачек сигарет
Киев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетовКиев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетов
Последние новости
Подгружаем последние новости