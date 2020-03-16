Индонезия планирует рост производства никеля

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии прогнозирует, что в 2020 г. национальное производство никелевой продукции, включая ферроникель и никельсодержащий чугун, увеличится на 12,8% по сравнению с прошлым годом до 2,02 млн т. Кроме того, местные компании получат 78 тыс. т никелевого штейна, на 9,9% больше, чем в 2019 г.



В прошлом году индонезийские компании экспортировали 32,38 млн т никелевой руды и ферроникеля, преимущественно, в Китай . Но c 1 января 2020 г. в стране действует мораторий на экспорт руды. Как рассчитывает правительство, благодаря этому запрету в стране возрастет выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.



Правда, Министерство вынуждено признать, что из-за коронавируса и ожидаемого спада в мировой экономике отрасль будет развиваться не так быстро, как ожидалось. Ранее правительство планировало, что к концу 2022 г. в стране будет построено 68 предприятий по выпуску никелевой продукции, но теперь этот показатель может быть уменьшен до 52.



В настоящее время в Индонезии уже построены или находятся в стадии строительства 17 таких заводов. Остальные существуют только в проектах, которые могут и не стартовать в намеченное время либо вообще.

