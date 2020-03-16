ArcelorMittal лоббирует углеродные тарифы в ЕС

Транснациональная металлургическая корпорация ArcelorMittal обратилась к странам Евросоюза и членам Европарламента с призывом о введении "углеродных" тарифов на импорт стальной продукции в рамках так называемого Green Deal – плана Европейской комиссии по снижению до нуля чистых выбросов углекислого газа к 2050 г.



В настоящее время европейские металлургические компании приобретают разрешения на выбросы углекислого газа в рамках Европейской системы торговли квотами (ETS). Причем предполагается, что их стоимость, достигающая сейчас 23-25 евро за т, будет расти. В то же время производители стали из многих других стран не несут подобных расходов.



Поэтому ArcelorMittal выступает за то, чтобы уравнять условия и ввести специальные пошлины на импорт стальной продукции из стран, где металлургам не надо платить за эмиссию углекислого газа. Как заявил Геерт ван Пулвоорде, генеральный директор подразделения ArcelorMittal Europe – Flat Products, эта мера не только обеспечит честную конкуренцию на европейском рынке стали, но и будет способствовать инвестициям в безуглеродные технологии по всему миру.



На первом этапе ArcelorMittal предлагает Еврокомиссии сохранить для региональных металлургических компаний бесплатные разрешения на выбросы углекислого газа (при условии использования наилучших доступных технологий). Это позволит европейским металлургам снизить затраты на энергию, поддержит их конкурентоспособность и облегчит переход к политике нулевой эмиссии.



По мнению корпорации, "углеродными" тарифами следует облагать именно стальную продукцию, а не готовые изделия, содержащие металл, наподобие бытовой техники или потребительских товаров — по крайней мере, поначалу.



Правда, подобные меры не совсем соответствуют принципам ВТО, но в ArcelorMittal надеются на то, что в международном торговом законодательстве можно будет найти нужные лазейки. Главное, чтобы "углеродные" тарифы не были дискриминационными.

