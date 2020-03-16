Пенсии в Украине повысят на 500 грн гражданам старше 80 лет

Пенсии в Украине обещают повысить уже с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Ожидается, что после индексации размер выплат увеличится на 200, а для некоторых — даже на 500 грн. Такие повышения ожидаются для 11 млн пенсионеров, однако размер индексации будет зависеть от стажа и размера зарплаты гражданина.

Так, надбавку в размере 500 грн получат те, кому больше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума). Таким образом, 1,4 млн пенсионеров в Украине получат полтысячи грн надбавки. Остальные пенсионеры могут рассчитывать на надбавку более 200 грн.

При этом конкретный размер увеличения пенсии будет находиться в прямой зависимости от срока работы и и величины оклада.

Расчет пенсий в Украине осуществляется по формуле: средняя зарплата за последние три года (по стране) умножается на соотношение собственной зарплаты к средней по стране, а также на стаж в годах и на 1%.

Напомним, ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что индексация пенсий будет проведена в сентябре 2020 года. По ее словам, в среднем пенсии возрастут на 216 грн.