Иран увеличил экспорт стали на 28%

Как сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA, за одиннадцать месяцев текущего года по местному календарю (21 марта 2019 г. - 19 февраля 2020 г.) местные металлургические компании экспортировали 6,51 млн. т стальной продукции, что на 28% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.



Только за одиннадцатый месяц (20 января — 19 февраля) объем внешних поставок достиг 629,0 тыс. т. Это на 68% больше, чем в тот же период прошлого года.



Как отмечает IRNA, иранские компании смогли расширить экспорт стальной продукции несмотря на американские санкции благодаря использованию обходных схем через третьи страны. Кроме того, девальвация местной валюты по отношению к доллару повысила конкурентоспособность иранских поставщиков на внешних рынках.



В структуре иранского экспорта стали произошло увеличение доли готового проката при сокращении продаж полуфабрикатов. Так, за десять месяцев внешние поставки проката выросли на 45% до 4,4 млн. т. В то же время, компания Khuzestan Steel, крупнейший иранский экспортер полуфабрикатов, за одиннадцать месяцев уменьшила продажи иностранным клиентам на 16%.



Ранее IRNA сообщало, что за те же одиннадцать месяцев объем выплавки стали в стране составил 24,93 млн. т, что на 10% больше, чем за тот же период годичной давности.