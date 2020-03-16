Киев намерен закупить медицинские маски на 10 миллионов

Средства выделят из резервного горбюджета.

Киев намерен закупить медицинские маски на 10 миллионов
Фото: korrespondent

Киев из резервного фонда городского горбюджета закупит межицинские маски на 10 миллионов гривен. Об этом в телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн грн на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - отметил Кличко.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19.

В Черновицкой области зарегистрировали четыре случая, в Житомирской - один (женщина умерла).

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