"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса

Компания "Новая почта" пообещала выделить 25 млн гривен на закупку оборудования и дополнительные материалы для больниц и одновременно попросила о льготах для бизнеса.

"Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же", - сказано на сайте компании от имени соучредителя компании Вячеслава Климова.

В свою очередь другой совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк обратился к медучреждениям с просьбой информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, чтобы к инициативе компании могли присоединиться другие предприниматели.

Он также заявил, что в сложившихся условиях государство может подумать о налоговых льготах для бизнеса.

"Бизнес в нашей стране никогда не чувствовал себя в идеальных условиях. Но сейчас речь идет о выживании и сохранении рабочих мест. Поэтому я обращаюсь к властям с предложением разработать ряд инициатив с целью улучшения условий для бизнеса: снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное", - сказал он.

Напомним, что 16-17 марта Украина закроет границы в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Министерство здравоохранения также рекомендует ввести жесткие ограничительные меры с закрытием магазинов и ограничением на передвижение внутри страны.