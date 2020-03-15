Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%

В январе 2020 года объемы турецкого импорта стальной квадратной заготовки и блюмов составили 118 тыс. тонн, снизившись на 28% относительно предыдущего месяца и также сократившись на 50% по сравнению с январем 2019 года. Такую информацию озвучил Институт статистики Турции.



Стоимость данного импорта была на уровне $77 млн. при снижении на 24% на месячной основе, но при росте на 27% на годовой основе.

В январе текущего года турецкий импорт вышеназванной продукции из РоSSии составил 74 тыс. тонн, из Украины – 39 тыс. тонн и из Ливии – 5 тыс. тонн.

