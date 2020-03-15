Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов

Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов

АО "Днепровагонмаш", по предварительным данным, в 2019 году получило консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Согласно опубликованной в прессе информации к запланированному на 16 апреля общему собранию акционеров компании, ее нераспределенная прибыль на 1 января 2020 года составила 590,57 млн грн (годом ранее – 1,78 млрд грн).

Проектом решения собрания планируется полученную консолидированную чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды за 2019 год не начислять. 

В повестку дня собрания вновь внесены вопросы распределение консолидированной чистой прибыли за 2013,2016,2017 и 2018 годы, однако проектом решения планируется оставить ее нераспределенной, а решение о выплате дивидендов за эти годы рассмотреть в будущем на общих собраниях акционеров. 

Собрание также планирует переизбрать набсовет и ревкомиссию в связи с окончанием срока полномочий, а также выносит на рассмотрение вопрос дополнения в реестре видов деятельности, в частности, ремонта и техобслуживания других транспортных средств, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в сфере архитектуры. 

По данным предприятия, за прошлый год его текущие обязательства выросли на 93,7% – до 849,05 млн грн, долгосрочные выросли на 34% – до 74,55 млн грн

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась почти вдвое – до 758,26 млн грн, а активы в целом сократились на 32,5% – до 1,59 млрд грн

Собственный капитал "Днепровагонмаша" к началу текущего года составил 665,13 млн грн, в том числе уставный – 8,32 млн грн

Как сообщалось, "Днепровагонмаш"в 2018 году получило консолидированную чистую прибыль в размере 296,93 млн грн, что в шесть раз превышает аналогичный показатель 2017 года. 

Общее собрание акционеров по итогам 2018 года также решило оставить полученную чистую прибыль нераспределенной.

"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие вагоны.

В 2018 году реализовал 2,32 тыс. грузовых вагонов, что почти 2,7 раза больше, чем годом ранее. Консолидированный чистый доход чистый доход в 2018 году вырос более чем втрое - до 3,25 млрд грн, чистая прибыль – в 6 раз, почти до 297 млн грн

Предприятие входит в состав группы "ТАС" Сергея Тигипко.

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