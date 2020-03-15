Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина начала закачку газа в подземные хранилища

После того, как запасы зимнего газа в Украине упали ниже 16 млрд куб. м, страна с 11 марта начала закачку голубого топлива в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщила госкомпания "Оператор ГТС Украины".

"Нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн куб. м. В частности, ПХГ 11 марта пополнились на 3,87 млн куб. м при отборе 0,03 млн куб. м", - говорится в сообщении.

"Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016/17 гг., когда в хранилищах находилось 14,732 млрд куб. м (12 октября-2016). Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения роSSийским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой", – объяснили в "Операторе ГТС".

Кроме того, Украина с марта увеличила импорт газа на треть. Если среднесуточный импорт газа на протяжении февраля составил 29,4 млн куб. м, то 1-11 марта он возрос до 39,6 млн куб. м/сутки.

"С учетом теплой погоды, а также значительных запасов в ПХГ и существующей текущей добычи, которые полностью могут удовлетворить внутреннее потребление, рост импорта может быть связан с завозом в страну излишков газа из Европы", – резюмировали в госкомпании.

МинПром по материалам Сегодня

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Прокуратура Киевщины вернула в госсобственность 5 га прибрежной полосы Каневского водохранилищаПрокуратура Киевщины вернула в госсобственность 5 га прибрежной полосы Каневского водохранилища
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
Украина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФУкраина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФ
Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривенЭкс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен
СБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривенСБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривен
Потребление газа в Украине упало ниже 30 млрд кубометровПотребление газа в Украине упало ниже 30 млрд кубометров
Украина выиграла апелляцию в ВТО в деле против РоSSии о запрете импорта вагонов и ж/д оборудованияУкраина выиграла апелляцию в ВТО в деле против РоSSии о запрете импорта вагонов и ж/д оборудования
Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты" до 50%Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты" до 50%
Последние новости
Подгружаем последние новости