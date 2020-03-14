Иран нарастил производство стали и добычу железной руды

По данным Иранской ассоциации производителей стали (ISPA), за одиннадцать месяцев текущего года по местному календарю (21 марта 2019 г. - 19 февраля 2020 г.) объем выплавки стали в стране составил 24,93 млн т, что на 10% больше, чем за тот же период годичной давности.



Всего иранские металлургические компании за одиннадцать месяцев произвели 15,33 млн т заготовки и блюмов, превысив на 18% уровень аналогичного периода 2018-2019 гг. В то же время выпуск слябов снизился на 1%, до 9,59 млн т вследствие сокращения экспорта. Производство готового проката прибавило 5%, до 18,35 млн т.



Как сообщает национальное информационное агентство IRNA, по итогам всего текущего года по местному календарю валовая добыча железной руды в стране должна достигнуть 101 млн т, что на 17% больше, чем годом, ранее, благодаря вводу в строй новых мощностей. К 2021/2022 г. этот показатель планируется увеличить до 107 млн т.



За первые десять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта — 20 января) производство железорудного концентрата в Иране составило 39,34 млн т, на 3% больше, чем годом ранее. Крупнейшими поставщиками этого сырья выступают компании Chadormalu и Gol-e Gohar. За девять месяцев (до 20 декабря) они произвели соответственно 10,02 млн и 9,87 млн т концентрата.

