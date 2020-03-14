В Италии закрываются металлургические предприятия

Ужесточение карантинных мер в Италии заставило промышленников приостанавливать работу своих предприятий, хотя ранее они рассчитывали на продолжение их функционирования.



В регионе Ломбардия, где сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, 11 марта закрылись два металлургических мини-завода: Alfa Acciai производительностью 1,5 млн т стали, 1,25 млн.т арматуры и 800 тыс. т катанки в год и Ferriera Valsabbia, где ежегодно может выплавляться до 600 тыс. т стали и выпускаться до 750 тыс. т арматуры и 150 тыс. т катанки.



Сроки простоя не определены, но специалисты пока не ожидают какого-либо дефицита стальной продукции. Спрос на прокат снизился из-за коронавируса, а на обоих предприятиях есть достаточные запасы проката, чтобы обеспечить бесперебойные поставки на несколько недель вперед.



Производители листового проката на севере Италии Marcegaglia и Arvedi пока сообщают о том, что продолжают работу, принимают заказы от потребителей и осуществляют поставки готовой продукции. Однако ситуация может и для них ухудшиться.



Компания Fiat Chrysler, крупнейший производитель автомобилей в Италии, с 11-12 марта остановила все свои сборочные заводы в стране вследствие объявления карантина. Ее примеру могут последовать и другие промышленные компании.

