В Италии закрываются металлургические предприятия

В Италии закрываются металлургические предприятия

Ужесточение карантинных мер в Италии заставило промышленников приостанавливать работу своих предприятий, хотя ранее они рассчитывали на продолжение их функционирования.

В регионе Ломбардия, где сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, 11 марта закрылись два металлургических мини-завода: Alfa Acciai производительностью 1,5 млн т стали, 1,25 млн.т арматуры и 800 тыс. т катанки в год и Ferriera Valsabbia, где ежегодно может выплавляться до 600 тыс. т стали и выпускаться до 750 тыс. т арматуры и 150 тыс. т катанки.

Сроки простоя не определены, но специалисты пока не ожидают какого-либо дефицита стальной продукции. Спрос на прокат снизился из-за коронавируса, а на обоих предприятиях есть достаточные запасы проката, чтобы обеспечить бесперебойные поставки на несколько недель вперед.

Производители листового проката на севере Италии Marcegaglia и Arvedi пока сообщают о том, что продолжают работу, принимают заказы от потребителей и осуществляют поставки готовой продукции. Однако ситуация может и для них ухудшиться.

Компания Fiat Chrysler, крупнейший производитель автомобилей в Италии, с 11-12 марта остановила все свои сборочные заводы в стране вследствие объявления карантина. Ее примеру могут последовать и другие промышленные компании.


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