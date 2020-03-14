Гендиректор Южмаша сообщил о резком росте цен на электроэнергию

С июля прошлого года после введения рынка электроэнергии в Украине стоимость электроэнергии для Южного машиностроительного завода выросла на 44%.



Об этом заявил генеральный директор предприятия Сергей Войт, выступая на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает корреспондент МинПрома.



"В связи с вступлением в действие в 2019 году закона о рынке электрической энергии стоимость электроэнергии выросла на 44%", - сказал он.



По его словам, в прошлом году предприятие сократило потребление электроэнергии в киловаттах на 24 %, но из-за роста цен смогло сэкономить всего 10 % в денежном выражении.



Как сообщалось, в январе 2020 года средневзвешенная цена акцептованной на рынке "на сутки вперед" электрической энергии составила 1 424,98 грн за МВт-ч, что на 15,01% больше, чем в декабре 2019 года.

