НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны

Ранее Нацбанк заверил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
Фото: Макс Требухов

Национальный банк Украины за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн. Еще $139,6 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $1,58 млрд.

В течение недели официальный курс доллара в Украине вырос с 24,74 гривны до 25,85 гривны, а на 16 марта Нацбанк установил официальный курс на уровне 26,09 гривны за доллар.

Ранее Нацбанк заверил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, "вызванных нервными настроениями". Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд.

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