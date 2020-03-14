На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов

Украинец направлялся в одну из стран Евросоюза.

На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
Фото: https://dpsu.gov.ua/

В пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле гражданина Украины пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Мужчина на автомобиле Рено направлялся из Украины в одну из стран ЕС. За результатам совместного с таможенниками осмотра, обнаружено респираторные маски класса FFP2, которые запрещено для вывоза с территории Украины (в соответствии с Постановлением КМУ № 214 от 11.03.2020 года)", - говорится в сообщении.

Автомобиль через границу не пропустили. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию. 11 марта украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масокВ аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
На Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в РумыниюНа Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию
На границе с Польшей таможенники в авто с дипломатическими номерами нашли 150 000 пачек сигаретНа границе с Польшей таможенники в авто с дипломатическими номерами нашли 150 000 пачек сигарет
Курченко лишился монополии на вывоз угля с ДонбассаКурченко лишился монополии на вывоз угля с Донбасса
На польской границе в рейсовом автобусе обнаружили две тонны контрабандных продуктовНа польской границе в рейсовом автобусе обнаружили две тонны контрабандных продуктов
На границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривенНа границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен
Пограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икрыПограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икры
Около девяти миллионов украинцев работают за границейОколо девяти миллионов украинцев работают за границей
Кабмин разрешил вывозить непригодные пестициды на утилизацию за границуКабмин разрешил вывозить непригодные пестициды на утилизацию за границу
Последние новости
Подгружаем последние новости