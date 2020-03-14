Apple закрывает все магазины в Испании из-за коронавируса

Apple объявила в пятницу о планах по закрытию всех розничных магазинов Apple Store в Испании , начиная с этих выходных, в связи продолжающейся в стране пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно региональному веб-сайту Apple , все 11 фирменных магазинов компании будут закрыты в субботу, 14 марта, до дальнейшего уведомления.

На странице каждого магазина размещено следующее сообщение: «В связи с текущими мерами предосторожности этот магазин будет закрыт до дальнейшего уведомления. Если вам требуется онлайн-поддержка, посетите веб-сайт getsupport.Apple.com. Приносим извинения за неудобства».

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в Испании на данный момент зафиксировано 2965 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из-за чего погибло 84 человека.

Закрытие Apple Store в Испании последовало за аналогичными действиями Apple в Италии, где компания прекратила розничные операции в среду в соответствии с установленным государственным карантином. Вслед за Китаем Италия получила самый сильный удар от коронавируса. Здесь зафиксировано 15 113 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и 1016 смертей.

Компания также закрыла из-за пандемии COVID-19 первый розничный магазин в США . Магазин Apple Willow Grove Park в Пенсильвании временно прекратил работу во исполнение приказа губернатора штата Тома Вольфа о закрытии из-за пандемии школьных общественных центров, спортивных залов и развлекательных центров в округе Монтгомери на две недели.



