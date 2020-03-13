КГГА поручила киевским магазинам и рынкам создать "стратегический запас" продуктов

В связи с введенным карантином, власти Киева поручили руководителям торговых сетей, рынков, главам райадминистраций, планировать и обеспечить стратегические запасы продуктов на две недели. Об этом на фейсбуке сообщил замглавы КГГА Владимир Слончак.

"Городские власти дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д.", - написал Слончак.

Он отметил, что продуктов в магазинах достаточно, и призвал не распространять панику. Слончак также сообщил, что сегодня лично прошелся по магазинам в центре Киева , чтобы убедиться, что продуктов достаточно.

"Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве ввели профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2. Временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также запрещены массовые мероприятия, в том числе киносеансы, концерты и спектакли.

При этом, власти Киева не принимали никаких решений о закрытии города на въезд и выезд, если в нем обнаружат хотя бы один случай заражения коронавирусом.

Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Умерла 71-летняя пенсионерка из Радомышля Житомирской области. Ранее она посещала Польшу .

В Украине на данный момент остается два подтверждённых случая заражения коронавирусом. 3 марта в Черновицкой области подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.