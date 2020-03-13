Киоски столичных предпринимателей могут запретить демонтировать без решения суда

Департаменту городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) вскоре могут запретить принимать решения о демонтаже временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности (торговые киоски, павильоны и пр.). Появились хорошие шансы доказать в суде, что ВС предпринимателей являются объектами строительства, а не элементами благоустройства (МАФы). После этого демонтаж торговых киосков станет возможен только на основании решения суда по иску Департамента архитектурно-строительного контроля КГГА или Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). А Департаменту городского благоустройства КГГА останется довольствоваться лишь правом демонтировать лавочки, урны и прочие МАФы.

Об этом KV стало известно из сообщения председателя ОО “Всеукраинский союз работников торговли и услуг "Трудовое содружество" Лалиты Картозии в Фейсбук (на фото).

По ее словам, 12 марта 2020 года Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 12 ноября 2019 года по иску ОО “Трудовое Содружество” к Кабинету министров Украины.

“Это означает, что решение Окружного административного суда Киева вступило в законную силу. Окружной административный суд Киева обязал Кабмин пересмотреть постановление КМУ от 30.03.1998 года № 198 на соответствие Законам Украины “ О регулировании градостроительной деятельности ” и “ О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности ” в части положений, которые касаются МАФов на основании предложений ОО “Трудовое Содружество” от 26.10.2018 года (разделение понятий МАФ и ВС). Это значит, что после исполнения этого решения суда “временные сооружение” перестанут быть элементами благоустройства, а станут объектами строительства”, – сообщила Лалита Картозия.

Она также отметила, что не дожидаясь исполнения судебного решения ОО “Трудовое содружество” намерено обратиться в суд с новыми исками.

“Это тот случай, когда исполнение суда ждать не обязательно, а надо обращаться на основании этого решение суда с новым иском к Киевсовету и Министерству развития общин и территорий (донедавна Минрегионстрой). К министерству обратимся с иском о разделении понятий МАФ и ВС в типовых правилах благоустройства территорий населенного пункта (приказ Минрегиона от 18.12.2017 года № 1529/31397 ). К Киевсовету обратимся с иском, которым установим, что КП “Киевблагоустройство” и Департамент городского благоустройства КГГА не имеют полномочий контролировать порядок размещения ВС, а Департамент городского благоустройства КГГА – принимать решений о демонтаже ВС”, – рассказала Лалита Картозия.

Она подчеркнула, что в итоге ВС смогут сносить только на основании соответствующего решения суда по иску Департамента архитектурно-строительного контроля КГГА или Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). А КП “Киевблагоустройство” и Департамент городского благоустройства КГГА будут “демонтировать только лавочки, урны и другие МАФы”.

Напомним, вопросами благоустройства в Киеве , включая демонтаж торговых киосков предпринимателей, сейчас занимается Департамент городского благоустройства КГГА. Поручения на демонтаж ВС предпринимателей от этого департамента регулярно получает КП “Киевблагоустройство”, которое ежемесячно публично отчитывается о сносе сотен ВС в столице.

Ранее KV сообщала, что КП “Киевблагоустройство” демонтировала с улиц Киева почти 10 934 временных сооружений. При этом в КП официально признали, что не все демонтированные объекты находятся на площадке для временного хранения. Из почти 11 тысяч демонтированных объектов куда-то делись чуть более 3,5 тысяч.

При этом в правилах благоустройства Киева предусмотрено, что решения о демонтажах установленных на территории города конструкций должны приниматься комиссией из представителей департаментов КГГА, правоохранителей и владельцев ВС. Но информацию о ней никто найти не может.

Проблема с демонтажами киосков в том, что зачастую работники КП “Киевблагоустройство” сносят и те киоски, владельцы которых оформили на них документы по всем установленным Киевсоветом и КГГА правилам. В результате по фактам незаконного сноса киосков правоохранители завели немало уголовных дел. В частности, следствие установило, что руководство Департамента городского благоустройства КГГА и КП “Киевблагоустройство” вместе с фирмами-подрядчиками создали преступную схему по хищению и присвоению около 15 млн бюджетных гривен, выделяемых на это направление в период 2015-2017 годов.

Создателем и куратором схем заработка на сносе МАФов-киосков столичные предприниматели и источники KV в КГГА и Киевсовете ранее называли экс-нардепа Дмитрия Белоцерковца. Но после смены официальной власти в стране появилась информация и о “смене смотрящих по Киеву”.

Напомним, Алексей Кулеба (бизнесмен совсем без стажа госслужбы.- KV ) был назначен Виталием Кличко временным директором Департамента городского благоустройства КГГА 4 ноября 2019 года. Источники KV в КГГА утверждают, что он – человек “нового смотрящего по Киеву по вопросам благоустройства и киосков” бывшего “мафовика”, а ныне главы Офиса Президента Андрея Ермака.

24 декабря 2019 года приступил к исполнению обязанностей директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко – бизнес-партнер и, по всей видимости, одноклассник Алексея Кулебы.

Фото: Фейсбук Лалиты Картозии