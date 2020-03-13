Ярмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавируса

С целью предупреждения распространения коронавируса к участию в сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарках не будут допускать лиц, имеющих признаки заболевания. Также с 12 по 31 марта будет принят ряд других мер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Мы понимаем, что киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми продуктами. Особенно для пожилых людей важно быть уверенными, что они смогут их купить, где обычно. С такой целью было решено не останавливать продуктовые сезонные и традиционные сельскохозяйственные ярмарки, однако, конечно, ввести определенные предупредительные меры. Организаторы – коммунальные предприятия и райгосадминистрации будут проводить дезинфекцию территории до и после ярмарок”, – проинформировал заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

По его словам, важно, что к участию в ярмарках не будут допускать лиц, имеющих признаки заболевания. Также при торговле будут обеспечены дезинфицирующие средства, в частности, для мытья рук, а также перчатки и маски медицинские.

Как сообщала KV , вчера, 12 марта, в Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

Напомним, закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами – такие ограничения сроком на три недели с 12 марта ввело украинское правительство. Причина – угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины.