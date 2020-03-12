ФГИ назвал сроки продажи гостиницы "Днепр" в центре Киева

12-этажное здание в центре столицы может уйти инвестору уже в мае.

Фонд государственного имущества хочет в апреле объявить аукцион по продаже гостиницы "Днепр" на Европейской площади в Киеве , а в мае - продать.

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, который считает гостиницу одним из самых привлекательных объектов для инвесторов.

"Сейчас новый менеджмент отеля и Фонд проводят необходимую подготовку для проведения аукциона, включая финансовый и технический аудиты объекта. Потенциальные инвесторы получат детальный анализ рыночной ситуации, что позволит всесторонне оценить состояние самого объекта, а также гостиничного рынка в Киеве ", - говорится в фейсбуке Сенниченко.