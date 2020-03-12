В пятницу, 13 марта, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)

Завтра, 13 марта, сезонные ярмарки пройдут в семи районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ “Аркадия” до станции метро “Осокорки”), ул. Анны Ахматовой, 31;

Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков “Горизонт-2000” и “Глория-Т”); ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Фото: соцсети